Россия получит новые атомные подлодки

Сразу четыре подлодки, включая два атомных ракетоносца, будут заложены на российских верфях 23 августа, сообщил президент РФ Владимир Путин на открытии форума «Армия-2021».

«Наращивается и потенциал военно-морского флота. Так, сегодня на ведущих верфях России закладываются два современных корабля ближней морской зоны и четыре новые подводные лодки, в том числе два атомных ракетоносца», — сказал глава государства.

На «Севмаше» будут заложены две стратегические атомные подлодки проекта 955А, на «Адмиралтейских верфях» — две дизель-электрические подлодки проекта 636.3. Флот получит два новых ракетоносца: «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин».

Команду на закладку субмарин в режиме видеоконференции отдал президент Владимир Путин. Новые корабли войдут в число подводных лодок класса «Борей» в составе ВМФ.