НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия получит новые атомные подлодки

Источник:
ТАСС
395 5
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Сразу четыре подлодки, включая два атомных ракетоносца, будут заложены на российских верфях 23 августа, сообщил президент РФ Владимир Путин на открытии форума «Армия-2021».

«Наращивается и потенциал военно-морского флота. Так, сегодня на ведущих верфях России закладываются два современных корабля ближней морской зоны и четыре новые подводные лодки, в том числе два атомных ракетоносца», — сказал глава государства.

На «Севмаше» будут заложены две стратегические атомные подлодки проекта 955А, на «Адмиралтейских верфях» — две дизель-электрические подлодки проекта 636.3. Флот получит два новых ракетоносца: «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин».

Команду на закладку субмарин в режиме видеоконференции отдал президент Владимир Путин. Новые корабли войдут в число подводных лодок класса «Борей» в составе ВМФ.

Еще по теме
Началась разработка нового самолета «судного дня»
Разведчики Индии, Китая и России посоревнуются под Новосибирском
«Военное ралли» стартовало в Туве
Шойгу самостоятельно поуправлял танком
смотреть все
Оборона #Армия #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Жителей Бурятии заподозрили в хищении 23 млн у дочки летчика Чкалова
Жаркая неделя ждет новосибирцев
Мэр Саяногорска на фото прикрылся только веником ради рекламы бани
Антициклон принесет ясную погоду в Забайкалье
Самое популярное
Microsoft усложнила смену браузера в Windows 11
США заключили тайную сделку с талибами
Россия испытает «оружие будущего»
Комик Илья Соболев выпустил первую песню «Плачет мать»
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

-Керя-

Народ деньги возьмет но голосовать за единую Россию не будет

Grossmeister38rus

Подачка перед выборами. Классика

лачинов

Страшно становится. Они ведь похоже реально не знают что делать и куда направить средства чтобы хоть...

jeryakob

ну вот от чего выборы не каждый месяц?
Sibnet.Ru