Электромобилям разрешат свободный проезд по платным дорогам

Правительство РФ планирует с 2022 года запустит эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным дорогам, сообщается на сайте кабмина.

Правительство утвердило Концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта. В документе пропишут, как будут поддерживать производство электромобилей и стимулировать спрос на них.

Электрокары, например, будут включены в программы льготного кредитования и лизинга. А со следующего года планируется запустить эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным дорогам.

Производителям электротранспорта и аккумуляторов будут доступны субсидии на софинансирование затрат, связанных со строительством заводов, а также специальные инвестиционные контракты.

К 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тысяч электромобилей и открыть более 9 тысяч зарядных станций для них.