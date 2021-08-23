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Электромобилям разрешат свободный проезд по платным дорогам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «Автодор-Платные Дороги»

Правительство РФ планирует с 2022 года запустит эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным дорогам, сообщается на сайте кабмина.

Правительство утвердило Концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта. В документе пропишут, как будут поддерживать производство электромобилей и стимулировать спрос на них.

Электрокары, например, будут включены в программы льготного кредитования и лизинга. А со следующего года планируется запустить эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным дорогам.

Производителям электротранспорта и аккумуляторов будут доступны субсидии на софинансирование затрат, связанных со строительством заводов, а также специальные инвестиционные контракты.

К 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тысяч электромобилей и открыть более 9 тысяч зарядных станций для них.

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