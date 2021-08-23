Электромобилям разрешат свободный проезд по платным дорогам

Правительство РФ планирует с 2022 года запустит эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным дорогам, сообщается на сайте кабмина.
Правительство утвердило Концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта. В документе пропишут, как будут поддерживать производство электромобилей и стимулировать спрос на них.
Электрокары, например, будут включены в программы льготного кредитования и лизинга. А со следующего года планируется запустить эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным дорогам.
Производителям электротранспорта и аккумуляторов будут доступны субсидии на софинансирование затрат, связанных со строительством заводов, а также специальные инвестиционные контракты.
К 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тысяч электромобилей и открыть более 9 тысяч зарядных станций для них.
-Керя-Народ деньги возьмет но голосовать за единую Россию не будет
Grossmeister38rusПодачка перед выборами. Классика
лачиновСтрашно становится. Они ведь похоже реально не знают что делать и куда направить средства чтобы хоть...
jeryakobну вот от чего выборы не каждый месяц?