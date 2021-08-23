Подсчитаны затраты на новые «путинские» выплаты

Реализация разовых выплат пенсионерам и военным, предложенных президентом России Владимиром Путиным, потребует выделения из бюджета около 500 миллиардов рублей, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

По его словам, в бюджете необходимые резервы есть. Путин анонсировал новые выплаты во время встречи с представителями партии «Единая Россия». Российский лидер предложил разово выплатить военнослужащим по итогам 2021 года в среднем по 15 тысяч рублей, а пенсионерам всех категорий — по 10 тысяч.

Предполагается, что единовременные выплаты пенсионерам будут произведены вместе с одной из пенсий. Военнослужащие могут получить их с одной из выплат довольствия. Деньги перечислят до конца текущего года.

Путин отметил, что разовое повышение доходов некоторых категорий россиян необходимо на фоне ускорившейся в 2021 году инфляции.