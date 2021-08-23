НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Подсчитаны затраты на новые «путинские» выплаты

Источник:
ТАСС
625 6
Фото: © Sibnet.ru

Реализация разовых выплат пенсионерам и военным, предложенных президентом России Владимиром Путиным, потребует выделения из бюджета около 500 миллиардов рублей, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

По его словам, в бюджете необходимые резервы есть. Путин анонсировал новые выплаты во время встречи с представителями партии «Единая Россия». Российский лидер предложил разово выплатить военнослужащим по итогам 2021 года в среднем по 15 тысяч рублей, а пенсионерам всех категорий — по 10 тысяч.

Предполагается, что единовременные выплаты пенсионерам будут произведены вместе с одной из пенсий. Военнослужащие могут получить их с одной из выплат довольствия. Деньги перечислят до конца текущего года.

Путин отметил, что разовое повышение доходов некоторых категорий россиян необходимо на фоне ускорившейся в 2021 году инфляции.

Еще по теме
Песков исключил повышение налогов из-за «путинских» выплат
Аналитики указали на «иллюзию доступности» ипотеки
Новый налоговый вычет предложил Минстрой
Путинской выплаты не хватило для сборов первоклассника
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Жителей Бурятии заподозрили в хищении 23 млн у дочки летчика Чкалова
Жаркая неделя ждет новосибирцев
Мэр Саяногорска на фото прикрылся только веником ради рекламы бани
Антициклон принесет ясную погоду в Забайкалье
Самое популярное
Microsoft усложнила смену браузера в Windows 11
США заключили тайную сделку с талибами
Россия испытает «оружие будущего»
Комик Илья Соболев выпустил первую песню «Плачет мать»
Обсуждение (6)
Картина дня
Путин оценил афганскую угрозу
Песков исключил повышение налогов из-за «путинских» выплат
Меркель пообещала полный отказ от российского газа
«Калашников» представил замену пистолету Макарова
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
59
Путин призвал выплатить пенсионерам и военным по 10-15 тысяч
53
Путинской выплаты не хватило для сборов первоклассника
36
МИД России объяснил новые санкции США
25
Гробы и оградки резко подорожали
25
Шойгу обозначил сроки появления новых городов в Сибири
Sibnet.Ru