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Фильм «Огонь» с Янковским и Хабенским появился в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Огонь»

Один из самых обсуждаемых российских фильмов «Огонь» появился в видеосервисе Wink, посмотреть картину можно с помощью покупки или аренды.

Сюжет фильма рассказывает о работе лесных пожарных. В Карелии наступает сезон пожаров и для их тушения прибывает бригада профессионалов. В опытную команду попадает новичок Роман, который ведет себя крайне самоуверенно и флиртует с девушкой Катей, еще не подозревая, что она — дочь бригадира Соколова.

Конфликт между ними нарастает так же быстро, как разгорается пожар в соседнем лесу. Чтобы справиться со стихией, героям придется сделать выбор: пойти на компромисс или погибнуть.

Главные роли в фильме исполнили Константин Хабенский, Иван Янковский, Тихон Жизневский и Стася Милославская.

Посмотреть фильм «Огонь» в Winkможно за 120 рублей, взяв картину в аренду на 48 часов, или купить навсегда в высоком качестве за 249 рублей.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

-Керя-

Народ деньги возьмет но голосовать за единую Россию не будет

Grossmeister38rus

Подачка перед выборами. Классика

лачинов

Страшно становится. Они ведь похоже реально не знают что делать и куда направить средства чтобы хоть...

jeryakob

ну вот от чего выборы не каждый месяц?
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