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Жителей Бурятии заподозрили в хищении 23 млн у дочки летчика Чкалова

Источник:
Sibnet.ru
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Задержание у подозреваемых в хищении у дочки летчика Чкалова
Фото: © youtube.com/МВД Медиа

Полицейские задержали в Прибайкальском районе Бурятии трех молодых людей, подозреваемых в хищении 23 миллионов рублей у дочери летчика Валерия Чкалова.

Несколько месяцев назад в полицию женщина, объяснившая, что у ее 82-летней бабушки Ольги Чкаловой — дочки легендарного летчика — со счетов похищено свыше 23 миллионов рублей, пишет МВД Медиа.

Полицейские установили, что неизвестные звонили пожилой женщине на протяжении двух недель. Они представлялись сотрудниками правоохранительных органов, а также службы безопасности банка. Мужчины внушали пенсионерке, что неизвестные пытаются снять деньги с ее счетов.

В итоге они убедили пенсионерку перевести все сбережения на якобы надежный страховочный счет, который на самом деле принадлежал им. В МВД возбудили уголовное дело по части 159 УК РФ (мошенничество).

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что подозреваемые находятся в Бурятии. Трое соучастников задержаны оперативниками в Прибайкальском районе и для проведения следственных действий доставлены в столицу.

В ходе обысков по адресам проживания фигурантов изъяты деньги, средства связи, банковские карты и предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

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Бурятия #Криминал #ЧП
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