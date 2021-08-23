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Мэр Саяногорска на фото прикрылся только веником ради рекламы бани

Источник:
Sibnet.ru
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Мэр Саяногорска Михаил Валов
Мэр Саяногорска Михаил Валов
Фото: © facebook.com/mihail.valov.7

Мэр Саяногорска Михаил Валов опубликовал фото, на котором прикрылся веником, с призывом ходить в муниципальную баню «Енисей».

«Городской бане нужна поддержка, так как из-за длительного прошлогоднего шестимесячного простоя, связанного с коронавирусом, баня никак не может выкарабкаться из долгов. Финансировать содержание бани из городского бюджета — запрещено. Поэтому все зависит от самих любителей бани. Частных бань и саун в городе предостаточно, но такая общественная баня в городе — только одна», — написал на Facebook Валов. 

До избрания мэром Валов работал журналистом в прессе и на телевидении,  а также пресс-секретарем.


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