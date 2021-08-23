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«Калашников» представил замену пистолету Макарова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © kalashnikovgroup.ru

Концерн «Калашников» представил новый травматический пистолет Лебедева ПЛК-Т на международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Разработчики уверены, что оружие станет таким же массовым, как легендарный пистолет Макарова.

«Пистолет разработан на базе компактной боевой версии ПЛК, который успешно завершил программу государственных испытаний и принят на вооружение МВД России, где должен заменить пистолет Макарова», — говорится в сообщении концерна.

Травматическая версия пистолета Лебедева практически ничем не отличается от боевой модификации. В частности, идентичны массогабаритные характеристики пистолетов. Изменения связаны с адаптацией оружия под травматический патрон 10x28.

Гражданская версия пистолета Лебедева подходит для постоянного ношения в целях самообороны, регулярных тренировок, а также для спортивно-развлекательной стрельбы. В ближайшее время оружие поступит в продажу.

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