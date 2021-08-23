Жаркая неделя ждет новосибирцев

Жара до 29 градусов ожидается на неделе в Новосибирске, в эти дни не будет осадков и сильного ветра, сообщила Sibnet.ru дежурный синоптик Дарья Беспалова.

«У нас установился антициклон, хорошая погода. Три дня ожидается без осадков. Восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду», — сказала дежурный синоптик Дарья Беспалова.

По ее словам, температура ночью в ближайшие дни составит 11-13 градусов тепла. Днем с понедельника по среду воздух прогреется до 26-28 градусов тепла, а в четверг и пятницу будет еще жарче — 27-29 градусов.