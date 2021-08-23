Бузову и Билана заподозрили в романтических отношениях

Ольга Бузова и Дима Билан выступили в дуэте на фестивале «Новая волна». Во время репетиции и вечеринки артисты обнимались, что и породило слухи об их романе.

На «Новой волне» Бузова и Билан исполнили песню «Пьяная любовь». Во время репетиции, кадры которой Бузова публиковала с сториз Instagram, артисты любезничали, обменивались шутками и обнимались.

Кроме этого в Сети появились кадры, как Бузова и Билан страстно танцуют во время вечеринки. В Instagram телеведущая опубликовала несколько постов, где восхищается Биланом и вспоминает их первую встречу.

Ранее Билан заступался за Ольгу Бузову в скандале с Дмитрием Губерниевым, когда комментатор в прямом эфире грубо посмеялся над певицей.