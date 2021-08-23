Изображение козла со стрелой нашли в древней могиле в Хакасии

Археологи Томского государственного университета и Государственного Эрмитажа обнаружили изображение копытного на верхней стороне доски со дна могилы, исследованной в ходе полевого сезона 2021 года на грунтовом могильнике Оглахты, сообщает пресс-служба ТГУ.

«Изображение копытного животного, козла или оленя, с воткнутой в его круп стрелой — это большая редкость и удача, потому что в таштыкских могилах практически неизвестны никакие предметы искусства», — сказала хранитель оглахтинской коллекции Эрмитажа Светлана Панкова.

Ранее в других таштыкских могилах были обнаружены лишь единичные находки, содержащие изображения: деревянные пряжки, татуировки, нанесенные на кожу погребенных, и костяная булавка с двумя козлами.

Найденная гравировка ценна тем, что она поможет опознать наскальные изображения того же периода и сопоставить с ними рисунок. Так ученые смогут выделить среди петроглифов те, которые принадлежат ранней таштыкской культуре (I–IV веках новой эры).

«Кроме того, эта находка выводит нас к целому пласту знаменитых изображений "в таштыкском стиле", которые обычно встречаются только в более поздних памятниках — склепах (захоронениях для 200 человек)», — рассказала Панкова.

Рисунки на поздних таштыкских плакетках (тонкие деревянные дощечки с вырезанными с двух сторон сценами) отличаются свойственной только для этого периода динамичностью изображений. На обеих сторонах плакеток представлены многофигурные композиции со сценами сражений, охоты и бегущих животных.

«Гравировка близка к таштыкскому стилю, потому что тут не просто изображен «козлик», а в него еще воткнута стрела. Это не просто животное, а действие, происходящее с ним, или так называемая повествовательная сцена. Конечно, одна находка нам на все вопросы не ответит, но, повторю, это очень большая удача», — отметила сотрудник Эрмитажа.