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«Москва слезам не верит» выйдет в кинотеатрах с дополнением к фильму

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» повторно выпустят в прокат с 26 августа. Картина будет отреставрирована и дополнена еще одним фильмом, сообщается на сайте «Мосфильма».

«Показы фильма после полной реставрации изображения и звука, выполненной киноконцерном Мосфильм, будут сопровождаться бонусом — фильмом о том, как создавалась эта картина», — говорится в сообщении.

Выпуск фильма на большие экраны приурочен к 40-летию награждения картины призом американской киноакадемии «Оскар» в номинации «лучший фильм на иностранном языке» в 1981 году. Это был третий «Оскар», присужденный советским фильмам в период холодной войны (после «Войны и мира» Бондарчука и «Дерсу Узала» Куросавы).

Документальный фильм «Как создавался шедевр» будет показан публике впервые. Организаторы проекта отмечают, что зрители смогут не только посмотреть на большом экране отреставрированный культовый фильм, но и узнать об удивительной истории его создания.

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