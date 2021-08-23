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Лечат душу: как «работают» внезапно подаренные цветы

Источник:
Sibnet.ru
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Букет цветов в подарок
Фото: © klimkin / Pixabay License
Букет — не просто красивая композиция. Он одновременно — и сюрприз, и символ — внимания, возникших чувств, уважения, благодарности. А неожиданно преподнесенные цветы улучшают психологическое состояние человека и надолго повышают настроение, уверены специалисты «Русского букета».

Исследователи из Ратгерского университета доказали: чем чаще люди смотрят на цветы, тем счастливее они становятся. Чувства при получении букета сильнее, нежели от другого равноценного презента.

Психолог Елена Кучеренко объясняет это тем, что цветы — «часть живой природы, близкой человеческому естеству». «Чаще букеты получают женщины, сущность которых заключается в утонченности и красоте. Девушки на инстинктивном уровне чувствуют "родство" с растениями», — считает она.

Цветовая гамма букета тоже влияет на чувства. Например, красные цветы «подстегивают» внутреннюю энергию, избавляя от депрессии. А розовые заставляют помечтать, отвлекая от гнетущих мыслей.

Спрос на эмоции

Передовые флористические компании неустанно совершенствуют услугу «цветы с доставкой». Так, сегодня компания «Русский букет» доставляет цветы в любую точку мира в течение трех часов с момента оплаты. Отправитель может не только выбрать композицию на сайте, но и заказать свою, выслав фото букета, который нужно собрать.

Оплатить подарок можно по-разному: банковской картой онлайн, с телефона, с расчетного счета, а также через терминалы и в салонах связи.

Если нужные цветы заканчиваются, то с заказчиком согласуют замену. Отправитель может отказаться от нее и получить назад деньги. Единственное условие — сообщить об отмене нужно до того, как букет оказался у курьера.

Согласно этикету, лучше дарить цветы в удобное время для получателя, поэтому оптимальные часы доставки — с 9.00 до 20.00, когда большинство людей работают или находятся дома. Но для любителей сюрпризов действует и ночное время — с 20.00 до 8.00.

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