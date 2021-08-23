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Сериал «Водоворот» стартует на канале «Россия»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Мелодрама «Водоворот» о запутанном убийстве в яхт-клубе стартует на канале «Россия» с понедельника, 23 августа, сообщила пресс-служба телеканала.

По сюжету пара влюбленных Мила и Михаил переезжают из Москвы в маленький город. Мила устраивается на работу пресс-секретарем в местный яхт-клуб, где произошел несчастный случай — погибла жена одного из владельца клуба.

Героине предстоит не только очистить репутацию бизнеса, но и разобраться, что же на самом деле произошло с день гибели женщины.

Главные роли в сериале исполнили Ольга Гришина, Анна Легчилова, Петр Рыков, Анатолий Котенев, Сергей Шаталов. Режиссер — Павел Мальков.

«В сценарии меня привлекла не только красивая любовная история, но и интрига. Нашему зрителю предстоит найти ответ, что или кто на самом деле мешал счастью главных героев», — цитирует пресс-служба «России» Малькова.

Премьера остросюжетной мелодрамы «Водоворот» состоится 23 августа в 21.20 на телеканале «Россия».

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