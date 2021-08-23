Более 20% сибиряков заставляли привиться под угрозой увольнения

Работодатели угрожали уволить из-за отказа от вакцинации от коронавируса 22% сибиряков, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru

Работодатели заставили вакцинироваться 17% опрошенных сотрудников из Сибирского федерального округа. Еще 25% ответили, что их «не заставляли, но убеждали», а 58% — что в их компаниях вакцинация проводилась на добровольной основе.

На вопрос о том, обещали ли сотрудникам какие-либо преференции на работе за вакцинацию, положительно ответили всего 21% опрошенных: из них 11% обещали выходные после вакцинирования, 7% — бонусы к зарплате, а 3% — небольшие презенты.

Остальным руководство не обещало им никаких бонусов за сделанную прививку, более того: 22% рассказали, что им пригрозили увольнением в случае отказа от вакцинации, а 1% — что им пообещали снизить зарплату.

Введение условно-принудительной вакцинации считают необходимой мерой лишь 24% сибирских респондентов, 57% уверены, что прививаться или нет — это личное дело каждого. 19% ответили, что они против вакцинации.

По мнению руководителя службы исследований hh.ru Марии Игнатовой, массового перехода работников-отказников от вакцинации из одних отраслей бизнеса в другие не будет, как и массовых увольнений. Во-первых, рынок труда в России сегодня переживает существенный дефицит кадров, на который сказывается и текущая демографическая ситуация, и общее снижение миграционного потока в страну, а также отложенный спрос на персонал в 2020 году.