НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Более 20% сибиряков заставляли привиться под угрозой увольнения

Источник:
Sibnet.ru
211 2
Фото: © Sibnet.ru

Работодатели угрожали уволить из-за отказа от вакцинации от коронавируса 22% сибиряков, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru

Работодатели заставили вакцинироваться 17% опрошенных сотрудников из Сибирского федерального округа. Еще 25% ответили, что их «не заставляли, но убеждали», а 58% — что в их компаниях вакцинация проводилась на добровольной основе.

На вопрос о том, обещали ли сотрудникам какие-либо преференции на работе за вакцинацию, положительно ответили всего 21% опрошенных: из них 11% обещали выходные после вакцинирования, 7% — бонусы к зарплате, а 3% — небольшие презенты.

Остальным руководство не обещало им никаких бонусов за сделанную прививку, более того: 22% рассказали, что им пригрозили увольнением в случае отказа от вакцинации, а 1% — что им пообещали снизить зарплату.

Введение условно-принудительной вакцинации считают необходимой мерой лишь 24% сибирских респондентов, 57% уверены, что прививаться или нет — это личное дело каждого. 19% ответили, что они против вакцинации.

По мнению руководителя службы исследований hh.ru Марии Игнатовой, массового перехода работников-отказников от вакцинации из одних отраслей бизнеса в другие не будет, как и массовых увольнений. Во-первых, рынок труда в России сегодня переживает существенный дефицит кадров, на который сказывается и текущая демографическая ситуация, и общее снижение миграционного потока в страну, а также отложенный спрос на персонал в 2020 году.

Еще по теме
Глава СПЧ посетовал, что труд воспринимают как обузу
Россияне назвали самые сложные профессии
Большинство россиян готовы переехать из-за денег
Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии Новосибирска
смотреть все
Новосибирск #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Более 20% сибиряков заставляли привиться под угрозой увольнения
Омичка выпустила собаку погулять по самолету
Новосибирский кондуктор удерживал женщину с ребенком в автобусе
Улан-Удэнский авиазавод представил новую модель вертолета Ка-226Т
Самое популярное
Шойгу предрек скорую гибель человечества
Красноярец создал прототип кроссовок из «Назад в будущее»
Среди вакцинированных россиян разыграют призы
Новые процессоры Samsung разработает искусственный интеллект
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
52
Путинской выплаты не хватило для сборов первоклассника
38
Путин призвал выплатить пенсионерам и военным по 10-15 тысяч
36
МИД России объяснил новые санкции США
25
Гробы и оградки резко подорожали
24
Шойгу предрек скорую гибель человечества
Sibnet.Ru