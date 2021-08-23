Зеленского заподозрили в попытке сорвать переговоры Путина и Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский мог попытаться помешать переговорам российского лидера Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, позвонив главе немецкого правительства во время саммита в Москве.
Во время приветственного слова Путина на встрече с Меркель внезапно раздался звонок на телефон канцлера Германии, который она, достав мобильный, отклонила.
«Зеленский мог понадеяться подорвать шансы Меркель на успех в разговоре с его заклятым врагом Путиным», — написал журнал Politico.
По мнению автора материала, украинский лидер мог позвонить канцлеру накануне ее визита в Киев, чтобы удостовериться в правильности записи о ее приезде в своем ежедневнике.
Но, помимо Зеленского, Меркель могли позвонить ее преемник на посту председателя Христианско-демократического союза и кандидат на пост канцлера Армин Лашет, глава МИД Великобритании Доминик Рааб, экс-председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер или предшественник Меркель на посту главы немецкого правительства Герхард Шредер.
-Керя-Народ деньги возьмет но голосовать за единую Россию не будет
Grossmeister38rusПодачка перед выборами. Классика
jeryakobну вот от чего выборы не каждый месяц?
Grossmeister38rusЯ из России. Меньше ТВ смотрите