Зеленского заподозрили в попытке сорвать переговоры Путина и Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский мог попытаться помешать переговорам российского лидера Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, позвонив главе немецкого правительства во время саммита в Москве.

Во время приветственного слова Путина на встрече с Меркель внезапно раздался звонок на телефон канцлера Германии, который она, достав мобильный, отклонила.

«Зеленский мог понадеяться подорвать шансы Меркель на успех в разговоре с его заклятым врагом Путиным», — написал журнал Politico.

По мнению автора материала, украинский лидер мог позвонить канцлеру накануне ее визита в Киев, чтобы удостовериться в правильности записи о ее приезде в своем ежедневнике.

Но, помимо Зеленского, Меркель могли позвонить ее преемник на посту председателя Христианско-демократического союза и кандидат на пост канцлера Армин Лашет, глава МИД Великобритании Доминик Рааб, экс-председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер или предшественник Меркель на посту главы немецкого правительства Герхард Шредер.