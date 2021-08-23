НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленского заподозрили в попытке сорвать переговоры Путина и Меркель

Источник:
Sibnet.ru
250 2
Фото: © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский мог попытаться помешать переговорам российского лидера Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, позвонив главе немецкого правительства во время саммита в Москве.

Во время приветственного слова Путина на встрече с Меркель внезапно раздался звонок на телефон канцлера Германии, который она, достав мобильный, отклонила.

«Зеленский мог понадеяться подорвать шансы Меркель на успех в разговоре с его заклятым врагом Путиным», — написал журнал Politico.

По мнению автора материала, украинский лидер мог позвонить канцлеру накануне ее визита в Киев, чтобы удостовериться в правильности записи о ее приезде в своем ежедневнике.

Но, помимо Зеленского, Меркель могли позвонить ее преемник на посту председателя Христианско-демократического союза и кандидат на пост канцлера Армин Лашет, глава МИД Великобритании Доминик Рааб, экс-председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер или предшественник Меркель на посту главы немецкого правительства Герхард Шредер.

Еще по теме
Зеленский назвал Германию ключевым союзником Украины
Эксперты объяснили, зачем талибы подводят глаза
МИД России объяснил новые санкции США
Сентиментальный Путин восхитил китайцев
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Более 20% сибиряков заставляли привиться под угрозой увольнения
Омичка выпустила собаку погулять по самолету
Новосибирский кондуктор удерживал женщину с ребенком в автобусе
Улан-Удэнский авиазавод представил новую модель вертолета Ка-226Т
Самое популярное
Шойгу предрек скорую гибель человечества
Красноярец создал прототип кроссовок из «Назад в будущее»
Среди вакцинированных россиян разыграют призы
Новые процессоры Samsung разработает искусственный интеллект
Обсуждение (2)
О самом главном
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

-Керя-

Народ деньги возьмет но голосовать за единую Россию не будет

Grossmeister38rus

Подачка перед выборами. Классика

jeryakob

ну вот от чего выборы не каждый месяц?

Grossmeister38rus

Я из России. Меньше ТВ смотрите
Sibnet.Ru