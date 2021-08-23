НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Ивлеева впервые рассказала правду о разрыве с Элджеем

Источник:
Sibnet.ru
197 0
Фото: © _agentgirl_ , instagram.com/_agentgirl_

Блогер Анастасия Ивлеева уверяет, что разрыв с Элджеем произошел не из-за измен, а из-за отдаления друг от друга.

Ивлеева впервые подробно рассказала, как и почему она рассталась с рэпером. По словам блогера, они долгое время жили в идиллии, но в какой-то момент семейный уют и быт стали мешать развиваться в творчестве.

«Говорят же, что художник должен быть голодным. Кого вдохновит и мотивирует уютный дом и налаженный быт?» — сказала она в интервью изданию Тatler.

Анастасия Ивлеева поделилась, что сначала они с Элджеем решили на время разъехаться, чтобы соскучиться друг по другу. Но после этого только больше отдалилось друг от друга.

«Я не могу сказать, что это легко. Что мы друг друга разлюбили и все: "Давай, чао-какао!". Нет. Это сложно. Это очень больно. И тяжело. Сложно поверить, что такое большое чувство может угасать. Я до сих пор очень сильно люблю. Он всегда будет мне родным человеком. Но это уже больше похоже на любовь сестры и брата», — сказала Ивлеева.

Еще по теме
Джоли зарегистрировалась в Instagram из-за ситуации в Афганистане
Бритни Спирс опубликовала серию пикантных фотографий
Прусикин прорекламировал YouTube-канал обнаженной Таюрской
Экс-солистка «Стрелок» поиздевалась над выздоровлением МакSим
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Более 20% сибиряков заставляли привиться под угрозой увольнения
Омичка выпустила собаку погулять по самолету
Новосибирский кондуктор удерживал женщину с ребенком в автобусе
Улан-Удэнский авиазавод представил новую модель вертолета Ка-226Т
Самое популярное
Шойгу предрек скорую гибель человечества
Красноярец создал прототип кроссовок из «Назад в будущее»
Среди вакцинированных россиян разыграют призы
Новые процессоры Samsung разработает искусственный интеллект
Обсуждение (0)
Топ комментариев

-Керя-

Народ деньги возьмет но голосовать за единую Россию не будет

Grossmeister38rus

Подачка перед выборами. Классика

jeryakob

ну вот от чего выборы не каждый месяц?

Grossmeister38rus

Я из России. Меньше ТВ смотрите
Sibnet.Ru