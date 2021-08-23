Ивлеева впервые рассказала правду о разрыве с Элджеем

Блогер Анастасия Ивлеева уверяет, что разрыв с Элджеем произошел не из-за измен, а из-за отдаления друг от друга.

Ивлеева впервые подробно рассказала, как и почему она рассталась с рэпером. По словам блогера, они долгое время жили в идиллии, но в какой-то момент семейный уют и быт стали мешать развиваться в творчестве.

«Говорят же, что художник должен быть голодным. Кого вдохновит и мотивирует уютный дом и налаженный быт?» — сказала она в интервью изданию Тatler.

Анастасия Ивлеева поделилась, что сначала они с Элджеем решили на время разъехаться, чтобы соскучиться друг по другу. Но после этого только больше отдалилось друг от друга.

«Я не могу сказать, что это легко. Что мы друг друга разлюбили и все: "Давай, чао-какао!". Нет. Это сложно. Это очень больно. И тяжело. Сложно поверить, что такое большое чувство может угасать. Я до сих пор очень сильно люблю. Он всегда будет мне родным человеком. Но это уже больше похоже на любовь сестры и брата», — сказала Ивлеева.