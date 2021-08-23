Аналитики указали на «иллюзию доступности» ипотеки

Действующие льготные программы по ипотеке и ставки на рынке уже не компенсируют российским заемщикам подорожание жилья и удлинение сроков таких кредитов, говорится в рейтинговом обзоре агентства «Эксперт РА».

В июне 2021 года средний ипотечный кредит на квартиру в новостройке составил 4,06 миллиона рублей — на 46% больше, чем годом ранее, когда в России уже была запущена антикризисная программа льготной ипотеки под 6,5% и началось рыночное снижение ставок, приводит РБК отчет «Эксперта РА».

Российские банки пытались компенсировать этот эффект, удлиняя сроки кредитования ипотечных заемщиков, но пересмотр графиков лишь отчасти снизил нагрузку на клиентов. В июне средний платеж по ипотеке на первичном рынке составил 27,1 тысячи рублей. За год он вырос на 28%.

На вторичном рынке средний ежемесячный взнос в июне достиг 22,3 тысячи рублей, что на 13% выше, чем годом ранее. За тот же период средний срок кредитования в ипотеке удлинился более чем на два года. Если бы увеличения сроков кредитования не произошло, то рост платежа был бы еще заметнее, подчеркивают аналитики.

Несмотря на снижение ставок, ипотека выгоднее не становится, констатируют в обзоре аналитики «Эксперт РА»: «Растущая стоимость жилья вынуждает заемщиков брать больший по размеру ипотечный кредит и, соответственно, делать больший в абсолютном выражении первый взнос, чтобы обеспечить требуемые банками 10–15% от стоимости квартиры».