Певицу Полину Гагарину уличили во лжи

Полина Гагарина рассказала поклонникам в Instagram, что сама выполнила трюк с прыжком из автомобиля в клипе «Вчера». Спортсменка Карина Асмус обвинила певицу во лжи и показала каскадершу, которая на самом деле выполнила трюк.

В одном из кадров клипа на песню «Вчера»Гагарина выпрыгивает из автомобиля на дорогу. Поклонники певицы спросили, настоящими ли были проезжающие машины. «Да! И прыгала сама! Приближайте фото», — ответила Гагарина.

Это возмутило профессиональную каскадершу Карину Асмус. Она написала в Instagram, что слова Гагриной — ложь. Трюк на самом деле выполнила Светлана Токарская.

«С уважением к вам отношусь, у вас хорошая физическая форма. Но, пожалуйста, не обесценивайте нашу работу», — обратилась Асмус к Гагариной.

Полина Гагарина никак не прокомментировала ситуацию, но удалила из сториз публикации, связанные с вопросами о съемках клипа.