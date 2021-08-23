«Босс-молокосос 2» мощно стартовал в российском прокате

Мультфильм «Босс-молокосос 2» стал лидером проката минувшего уикенда, он обошел по сборам все новинки в числе которых «Охотник за разумом. Схватка» с Элайджа Вудом и «Кодекс киллера» с Сэмюэлом Джексоном.

Мультфильм «Босс-молокосос» собрал за первые прокатные выходные 273 миллиона рублей. Для сравнения мультфильм «Душа», который считался одной из самых ожидаемых премьер, в первый уикенд собрал 268 миллионов в России.

Новинки кино, стартовавшие одновременно с «Боссом-молокососом» не смогли обойти даже старичков проката.

На втором месте по кассовым сборам оказался «Главный герой». За вторую неделю проката он собрал 142 миллиона рублей. На третьем месте «Отряд самоубийц: Миссия навылет» с кассой с кассой 45 миллионов.