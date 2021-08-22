Мерцающая дорожная разметка появилась в Сибири

Особая светящаяся и мерцающая разметка появилась на федеральной дороге Р-257 «Енисей», ее нанесли на один из наиболее опасных участков трассы, сообщила пресс-служба ГИБДД Красноярского края.

Маячки, вмонтированные в дорожное покрытие, начинают работать с наступлением темноты, когда видимость ухудшается. Они обозначают осевую разделительную линию и четко указывают направление движения. Такая же подсветка установлена на расположенном поблизости нерегулируемом пешеходном переходе.

Маячки устойчивы к перепадам температуры, питаются от встроенных солнечных батарей. Светильники закреплены в покрытии так, чтобы не мешать движению, и могут выдержать наезд даже тяжелого грузовика.

Первые подобные святящиеся полосы начали оборудовать в России в конце 2019 года, когда такая разметка появилась на трассах в четырех центральных регионах: Тульской, Орловской, Курской, Воронежской областях.