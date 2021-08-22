Зеленский назвал Германию ключевым союзником Украины

Украина рассчитывает на Германию как на одного из ключевых союзников, заявил президент страны Владимир Зеленский после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибыла в Киев в воскресенье с официальным однодневным визитом.

«Мы обсудили с Меркель много вопросов, в частности риски, на которые мы должны реагировать. Мы рассчитываем на Германию, которую считаем одним из ключевых союзников. Мы благодарны за поддержку нашего суверенитета, территориальной целостности Украины, мирного урегулирования на Донбассе и за непризнание попытки незаконной оккупации Крыма Россией», — сказал Зеленский на совместном брифинге.

По словам президента Украины, приоритетными вопросами для обсуждения были ситуация в Донбассе и строительство «Северного потока —2».