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Бывший арестант развеял миф о чифире

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Чифир — чайный напиток из российских мест лишения свободы — на самом деле не вызывает зависимости, хотя так считается, рассказал бывший заключенный Михаил Краснобаев.

«На деле чифир не вызывает зависимости: он разве что может войти в привычку — как кофе по утрам. Чифир действительно бодрит и снимает похмелье, но эффект от него по силе сопоставим с обычными энергетиками. А еще чифир хорошо согревает и на некоторое время подавляет чувство голода», — рассказал Краснобаев в интервью «Ленте.ру».

По его словам, настоящий чифир совсем несложно приготовить в домашних условиях. Для этого нужно взять 80-100 граммов мелколистового чая и залить литром холодной воды.Потом все это нужно довести до кипения, проварить минут 15 на медленном огне, остудить — и вскипятить заново. Затем взять сито и процедить отвар.

«Пить его лучше небольшими глотками, добавив в напиток немного соли, вприкуску с сыром, вяленой рыбой, чипсами и сухарями. А если пить чифир со сладостями, тонизирующий эффект будет сильнее», — отметил бывший заключенный.

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