Шойгу обозначил сроки появления новых городов в Сибири

Новые города в Сибири можно построить до 2030 года при приемлемых вложениях, считает министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«У нас есть все возможности до 2030 года при сравнительно приемлемых, я так скажу, их нельзя назвать ни большими, ни маленькими, при приемлемых вложениях, можно было бы создать сотни тысяч рабочих мест. Можно было бы создать новые города, новую современную промышленность», — сказал Шойгу в ходе встречи президента России Владимира Путина с представителями партии «Единая Россия».

Отдельное внимание Шойгу считает нужным уделить общему развитию Сибири и Ангаро-Енисейского округа. Меры поддержки этих территорий должны войти в программу партии «Единая Россия», уверен министр.

Путин отметил, что Шойгу — локомотив этого проекта. «Надо подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые озвучил Шойгу», — призвал глава государства

Шойгу выступил с идеей о строительстве в Сибири нескольких крупных городов в начале августа. Каждый из таких городов хотят сделать миллионником и крупным экономическим центром. Первый из городов может быть построен на границе Красноярского края и Хакасии.