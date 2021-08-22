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Путин призвал выплатить пенсионерам и военным по 10-15 тысяч

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин предложил разовые выплаты для пенсионеров и военнослужащих — по 10 и 15 тысяч рублей.

Путин на встрече с руководством «Единой России» в воскресенье предложил выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей единоразово. Глава государства уточнил, что выплата коснется всех пенсионеров, в том числе работающих и военных.

Путин предложил по итогам 2021 года осуществить военнослужащим единовременную выплату в среднем в 15 тысяч рублей.

Глава государства отметил, что военнослужащие России — это «особый отряд», люди, которые добровольно взяли на себя определенные ограничения по жизни, как и для своих семей. Путин указал и на боевую составляющую, связанную с риском для жизни и здоровья.

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