Путин призвал выплатить пенсионерам и военным по 10-15 тысяч

Президент России Владимир Путин предложил разовые выплаты для пенсионеров и военнослужащих — по 10 и 15 тысяч рублей.

Путин на встрече с руководством «Единой России» в воскресенье предложил выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей единоразово. Глава государства уточнил, что выплата коснется всех пенсионеров, в том числе работающих и военных.

Путин предложил по итогам 2021 года осуществить военнослужащим единовременную выплату в среднем в 15 тысяч рублей.

Глава государства отметил, что военнослужащие России — это «особый отряд», люди, которые добровольно взяли на себя определенные ограничения по жизни, как и для своих семей. Путин указал и на боевую составляющую, связанную с риском для жизни и здоровья.