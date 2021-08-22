Применение «Спутника Лайт» разрешили для людей старше 60 лет

Минздрав России разрешил использование вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» для вакцинации пожилых людей, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

«Эксперты дали разрешение на использование вакцины "Спутник Лайт" для лиц старше 60 лет», — сказал Мурашко журналистам по итогам рабочей поездки в Калмыкию.

Министр подчеркнул, что "Спутник Лайт" используется в первую очередь для повторной вакцинации, в том числе людей пожилого возраста, ранее уже получивших прививку от COVID-19.

По его словам, в структуре смертей от коронавируса 85% — это люди старше 60 лет. Мурашко подчеркнул, что многие из тех, кто попадает в больницы с COVID-19, жалеют, что не привились, поэтому очень важно сделать прививку и защитить здоровье.

Вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в России в начале мая. Это однокомпонентный вариант «Спутника V». Препарат показывает эффективность на уровне 79,4%.