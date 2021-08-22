Юная российская лыжница умерла после тренировки

Российская лыжница Динара Гаджиева скончалась после травмы, полученной на тренировке, сообщается на сайте Нижегородской федерации лыжных гонок.

Шестнадцатилетняя спортсменка погибла еще 9 августа, находясь в лагере «Лесная поляна». Гаджиева слишком сильно разогналась, упала и ударилась головой, пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Девушка находилась в полной экипировке, однако шлем не спас ее, и она умерла в больнице.

Гаджиева являлась членом юношеской сборной Нижегородской области по лыжным гонкам. На ее счету победы и призовые места на областных соревнованиях.