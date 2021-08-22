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Юная российская лыжница умерла после тренировки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФЛГНО

Российская лыжница Динара Гаджиева скончалась после травмы, полученной на тренировке, сообщается на сайте Нижегородской федерации лыжных гонок.

Шестнадцатилетняя спортсменка погибла еще 9 августа, находясь в лагере «Лесная поляна». Гаджиева слишком сильно разогналась, упала и ударилась головой, пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Девушка находилась в полной экипировке, однако шлем не спас ее, и она умерла в больнице.

Гаджиева являлась членом юношеской сборной Нижегородской области по лыжным гонкам. На ее счету победы и призовые места на областных соревнованиях.

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Спорт #Зимние виды #Происшествия
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Топ комментариев

Kolksas

Никто и не говорил что гос-во будет полностью школьников собирать, это что то типа помощи

Disobedient

Сталин бы в расход пускал таких сотрудников, у которых счета в откровенно настроенном вражеском государстве....

Uynachalnica

Раздавать бесконтрольно деньги, действительно, глупое занятие. Государство тратит деньги на то, чтобы...

jeryakob

все лучшее детям. отобрал у пенсионеров , отдал детям. робин гуд.
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