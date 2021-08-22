Началась разработка нового самолета «судного дня»

Авиационная промышленность приступила к работе над новым самолетом «судного дня» на замену Ил-80, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Работы в этом направлении ведутся. Заказчиком таких спецмашин выступает военное ведомство», — сказал Мантуров в интервью «Интерфаксу».

Самолетами «судного дня» называют воздушные командные пункты, так как они могут быть задействованы в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены. С борта самолета можно управлять всеми видами вооруженных сил — сухопутными подразделениями, флотом, авиацией и стратегическими ракетными комплексами. Главная отличительная особенность — отсутствие иллюминаторов на фюзеляже, чтобы обезопасить пассажиров от последствий ядерного взрыва.

Самыми известными моделями таких специализированных самолетов являются американские E-4B на базе лайнеров Boeing 747 и российские Ил-80, разработанные на основе пассажирских Ил-86. Ил-80 — один из наиболее засекреченных самолетов Минобороны России. По данным открытых источников, всего на вооружение было принято четыре Ил-80.

Новый самолет «судного дня» для замены Ил-80 могут создать на базе пассажирского Ил-96, а самолет-ретранслятор — на базе глубоко модернизированного транспортника Ил-76, сообщал первый зампред коллегии ВПК РФ Андрей Ельчанинов.