Эксперты объяснили, зачем талибы подводят глаза

Бойцы движения «Талибан» (признано экстремистским и запрещено в РФ) подводят сурьмой глаза, так как она защищает глаза от инфекций и солнца, рассказали специалисты по Афганистану.

«Это исторически сложилось — в частности, сурьма использовалась как антисептик. В основном, это используют пуштуны. А талибы — это сельские пуштуны со старыми пуштунскими традициями», — рассказал «Газете.Ru»директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар

Как уточнил Нессар, подведенные глаза — вовсе не отличительный признак самих талибов и с воззрениями членов группировки они никак не связаны.

«Использование сурьмы является выражением традиционной моды восточных районов Афганистана, особенно в горах — и не только у пуштунов, хотя могло быть ими инспирировано», — подтвердил антрополог, исследователь культуры народов Афганистана Святослав Каверин.

По его словам, это делается не повсеместно, «хотя в отдельных районах распространено широко». Причем в ход едва ли идет западная косметика — «лишь сурьма (накреза), по старинке».

«По народному мнению, сурьма убивает вредные бактерии, защищает глаза от инфекций, песка, солнца, А детей она бережет от сглаза», — объяснил антрополог.