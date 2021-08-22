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Жизнь байкальской нерпы исследуют с помощью передатчиков

Источник:
Sibnet.ru
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Нерпы Байкала на камнях
Фото: © предоставлено пресс-службой компании «Байкал Аква»

Ученые смогут проследить за жизнью нерпы в Байкале с помощью передатчиков, которые буду указывать не ее местоположения и помогут узнать о маршрутах передвижения, сообщил Sibnet.ru представитель пресс-службы компании «Байкал Аква».

До сих пор ученые не знают точно, откуда в Байкале взялся пресноводный тюлень. Мало известно и о жизни этих животных — большую часть жизни нерпа проводит в холодной воде. В июле стартовало масштабное исследование их жизни, одним из спонсоров которого стал бренд воды Legend of Baikal.

Самый современный метод исследования жизни животных — применение спутниковых передатчиков. Он приклеивается к шерсти нерпы и в течение года до линьки сообщает ученым информацию о ее местоположении. На основании этих данных можно строить миграционные маршруты нерпы и выявлять ее предпочтения в течение года.

Также у нерп взяли кровь на анализ. Исследователи выявят количество антител, чтобы узнать, чем болел байкальский тюлень в течение жизни. Ученые также проверят, был ли у нерп стресс, способны ли они к здоровому размножению и хорошо ли они питаются.

Байкальская нерпа — эндемик озера. Природа наградила этих животных не только милой наружностью, которая привлекает сотни туристов, но также превосходным слухом и зрением.

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Kolksas

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Disobedient

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Uynachalnica

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jeryakob

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