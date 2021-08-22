Жизнь байкальской нерпы исследуют с помощью передатчиков

Ученые смогут проследить за жизнью нерпы в Байкале с помощью передатчиков, которые буду указывать не ее местоположения и помогут узнать о маршрутах передвижения, сообщил Sibnet.ru представитель пресс-службы компании «Байкал Аква».

До сих пор ученые не знают точно, откуда в Байкале взялся пресноводный тюлень. Мало известно и о жизни этих животных — большую часть жизни нерпа проводит в холодной воде. В июле стартовало масштабное исследование их жизни, одним из спонсоров которого стал бренд воды Legend of Baikal.

Самый современный метод исследования жизни животных — применение спутниковых передатчиков. Он приклеивается к шерсти нерпы и в течение года до линьки сообщает ученым информацию о ее местоположении. На основании этих данных можно строить миграционные маршруты нерпы и выявлять ее предпочтения в течение года.

Также у нерп взяли кровь на анализ. Исследователи выявят количество антител, чтобы узнать, чем болел байкальский тюлень в течение жизни. Ученые также проверят, был ли у нерп стресс, способны ли они к здоровому размножению и хорошо ли они питаются.

Байкальская нерпа — эндемик озера. Природа наградила этих животных не только милой наружностью, которая привлекает сотни туристов, но также превосходным слухом и зрением.