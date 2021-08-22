Аномальная жара обрушится на Омскую область

Аномально жаркая погода установится в Омской области на предстоящей неделе. Специалисты предупреждают о возрастающих рисках возникновения чрезвычайных ситуаций, сообщила пресс-служба администрации областного центра.
По данным синоптиков, с воскресенья по четверг по Омской области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 10 градусов и более.
Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций: аварии на коммунальных и энергетических системах, повреждения линий связи и электропередач, нарушение транспортного движения.
Администрация Омска напоминает горожанам, что на территории региона действует особый противопожарный режим, предусматривающий запрет на разведение костров в лесах, парках, на дачных участках и придомовых территориях.
KolksasНикто и не говорил что гос-во будет полностью школьников собирать, это что то типа помощи
DisobedientСталин бы в расход пускал таких сотрудников, у которых счета в откровенно настроенном вражеском государстве....
UynachalnicaРаздавать бесконтрольно деньги, действительно, глупое занятие. Государство тратит деньги на то, чтобы...
jeryakobвсе лучшее детям. отобрал у пенсионеров , отдал детям. робин гуд.