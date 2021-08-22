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Аномальная жара обрушится на Омскую область

Источник:
Sibnet.ru
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Солнце
Фото: © Sibnet.ru

Аномально жаркая погода установится в Омской области на предстоящей неделе. Специалисты предупреждают о возрастающих рисках возникновения чрезвычайных ситуаций, сообщила пресс-служба администрации областного центра.

По данным синоптиков, с воскресенья по четверг по Омской области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 10 градусов и более.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций: аварии на коммунальных и энергетических системах, повреждения линий связи и электропередач, нарушение транспортного движения.

Администрация Омска напоминает горожанам, что на территории региона действует особый противопожарный режим, предусматривающий запрет на разведение костров в лесах, парках, на дачных участках и придомовых территориях.

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Омск #Гео
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Kolksas

Никто и не говорил что гос-во будет полностью школьников собирать, это что то типа помощи

Disobedient

Сталин бы в расход пускал таких сотрудников, у которых счета в откровенно настроенном вражеском государстве....

Uynachalnica

Раздавать бесконтрольно деньги, действительно, глупое занятие. Государство тратит деньги на то, чтобы...

jeryakob

все лучшее детям. отобрал у пенсионеров , отдал детям. робин гуд.
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