Аномальная жара обрушится на Омскую область

Аномально жаркая погода установится в Омской области на предстоящей неделе. Специалисты предупреждают о возрастающих рисках возникновения чрезвычайных ситуаций, сообщила пресс-служба администрации областного центра.

По данным синоптиков, с воскресенья по четверг по Омской области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 10 градусов и более.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций: аварии на коммунальных и энергетических системах, повреждения линий связи и электропередач, нарушение транспортного движения.

Администрация Омска напоминает горожанам, что на территории региона действует особый противопожарный режим, предусматривающий запрет на разведение костров в лесах, парках, на дачных участках и придомовых территориях.