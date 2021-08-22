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Полицейские в Новосибирске спасли мужчину от падения с пятого этажа

Источник:
Sibnet.ru
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Мужчина лезет в окно
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Полицейские в Новосибирске спасли мужчину, который повис на карнизе на пятом этаже. Мотивы его поступка предстоит выяснить, сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.

В субботу около 20.00 по местному времени (16.00 мск) в полицию позвонили жители дома по улице Зорге и сообщили, что в соседней квартире скандалит семейная пара. Сотрудники МВД выехали на место.

Полицейские зашли в квартиру на пятом этаже и увидели, как гражданин на руках повис на карнизе за окном. Мужчина утверждал, что не вернется в квартиру. Сотрудники МВД начали переговоры с дебоширом, и через некоторое время подняли его в квартиру, подтянув за руки.

Мотивы его поступка, а также причины семейного конфликта устанавливаются, участковый уполномоченный начала проверку. Дебоширу предстоит объяснить свое поведение.

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Новосибирск #Происшествия #ЧП
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