Водителей предупредили об изменениях дорожных знаков

С 1 сентября 2021 года на российских дорогах оставят только новую версию знака «Фотовидеофиксация», соответствующее предупреждение распространило ГИБДД.

Вместо уже существующего знака 8.23 на дорогах установят новый — под номером 6.22. Он будет применяться самостоятельно, находиться только на въезде в населенный пункт и действовать на всей его территории.

Этот знак уже присутствует на трассах вне поселений, в 150–300 метрах от начала снимаемого участка дороги, а также на въездах в населенные пункты, предупреждая водителей о работе камер, фиксирующих нарушения.

ГИБДД считает, что корректировка правил поможет избежать массового применения знаков 8.23, которые в последнее время буквально заполонили улицы крупных городов из-за увеличения количества дорожных камер.