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Водителей предупредили об изменениях дорожных знаков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

С 1 сентября 2021 года на российских дорогах оставят только новую версию знака «Фотовидеофиксация», соответствующее предупреждение распространило ГИБДД.

Вместо уже существующего знака 8.23 на дорогах установят новый — под номером 6.22. Он будет применяться самостоятельно, находиться только на въезде в населенный пункт и действовать на всей его территории.

Этот знак уже присутствует на трассах вне поселений, в 150–300 метрах от начала снимаемого участка дороги, а также на въездах в населенные пункты, предупреждая водителей о работе камер, фиксирующих нарушения.

ГИБДД считает, что корректировка правил поможет избежать массового применения знаков 8.23, которые в последнее время буквально заполонили улицы крупных городов из-за увеличения количества дорожных камер.

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Kolksas

Никто и не говорил что гос-во будет полностью школьников собирать, это что то типа помощи

jeryakob

все лучшее детям. отобрал у пенсионеров , отдал детям. робин гуд.

Disobedient

Сталин бы в расход пускал таких сотрудников, у которых счета в откровенно настроенном вражеском государстве....

Uynachalnica

Раздавать бесконтрольно деньги, действительно, глупое занятие. Государство тратит деньги на то, чтобы...
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