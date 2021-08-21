МИД России объяснил новые санкции США

Очередные американские санкции против России объясняются нежеланием выстраивать отношения на партнерской основе, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Рассматриваем такие враждебные действия администрации Байдена как продиктованные отсутствием политической воли и нежеланием выстраивать российско-американские отношения на партнерской основе»,— цитирует Захарову официальный сайт дипломатического ведомства.

Дипломат отметила, что ответ России будет жестким и адекватным. Захарова обратила внимание, что новые санкции введены на фоне крупнейшего для США внешнеполитического провала в Афганистане.

20 августа Минфин и Госдеп США внесли в санкционный список девять граждан и две организации из России, которые якобы причастны к предполагаемому отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.

В этот же день президент США Джозеф Байден подписал новый указ о введении санкций против лиц, которые участвуют или поддерживают строительство российского газопровода «Северный поток—2».