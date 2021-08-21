Сентиментальный Путин восхитил китайцев

Китайские СМИ обратили внимание на букет цветов, президент России который Владимир Путин накануне подарил канцлеру Германии Ангеле Меркель перед двусторонними переговорами в Москве.

По мнению китайских журналистов, традиция российского главы государства дарить цветы женщинам на официальных мероприятиях говорит о его сентиментальном характере. Обычно мировые лидеры не практикуют подобные подарки на официальных встречах, пишет издание Sohu.

Данный жест раскрывает Путина как вежливого человека, которому «присуща романтика», отмечается в материале. Кроме этого, автор статьи уверен, что эмоциональный интеллект дополняет высокий IQ российского президента.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу посетила Москву с последним визитом в этом статусе и провела трехчасовые переговоры с Путиным. При этом Путин дарил цветы Меркель и ранее — например, весной 2018 года во время встречи в Сочи.