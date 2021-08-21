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#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

ASUS заново выпустила «архивную» видеокарту GeForce GT 730

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Solomon203 / CC BY-SA 4.0

Компания ASUS в условиях глобального дефицита видеокарт выпустила обновленную модель GeForce GT 730, которая впервые вышла еще в 2014 году.

GeForce GT 730 получила пассивную систему охлаждения без вентилятора, чип GK208 на архитектуре Kepler и 2 ГБ памяти GDDR5. Энергопотребление составляет около 38 Вт, необходимости в дополнительном питании нет.

Для подключения GeForce GT 730 использует хорошо знакомый интерфейс PCIe 2.0, карта также получила четыре порта HDMI 1.4b с поддержкой HDCP 2.2 и 4К-разрешения.

Официальная стоимость архивной «новинки» пока не разглашается, на старте она может составить порядка 100 долларов. В 2014 году карта стоила 59 долларов.

Тема: Человек и компьютер
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Kolksas

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Disobedient

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Uynachalnica

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