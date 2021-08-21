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Сбежавших из психдиспансера Бурятии преступников нашли за шесть часов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: VJL3 / CC BY-SA 4.0

Семь осужденных, находившихся на принудительном лечении в психдиспансере села Новая Брянь Бурятии, сбежали в субботу днем. Всех сбежавших задержали спустя шесть часов, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

«При задержании сопротивления не оказали, пострадавших нет», — говорится в сообщении. В полиции Бурятии отметили, что отличившиеся сотрудники и общественники, принявшие участие в поиске, будут представлены к поощрению.

Все сбежавшие — мужчины в возрасте от 22 лет до 40 лет. Они осуждены по разным статьям, в том числе за кражу, вымогательство, умышленное уничтожение имущества и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Содержащиеся в психдиспансере арестанты отвлекли медперсонал, устроив драку, в это время семеро смогли покинуть здание, столкнувшись лишь с одним санитаром. По данным Baza, диспансер не охранялся — внутри с 60 заключенными находились только пять сотрудников.

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