Новый налоговый вычет предложил Минстрой

Министерство строительства России предложило ввести налоговый вычет для граждан за легальную аренду жилья. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект предусматривает снижение государственных пошлин за регистрацию долгосрочного договора аренды, предоставление налогового вычета на сумму в размере арендных платежей и субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня.

Данную инициативу ведомство предлагает включить в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» с целью выведения арендного фонда из «теневого» сектора российской экономики.

Сейчас налоговые вычеты в России можно получить при покупке жилья, расходах на благотворительность, обучение, лечение, внесение инвестиций на специальный счет. С 2022 года заработает вычет за спортивные и оздоровительные услуги.

Пока 90% рынка аренды жилья в России находится в серой зоне и не приносит доходов в бюджет. Новый налоговый вычет может подтолкнуть нанимателя выбрать квартиру, хозяин которой предпочитает платить налоги с получаемого дохода.