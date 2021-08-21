НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Задержаны двое сбежавших из психдиспансера в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
265 0
Фото: © пресс-служба Росгвардии

Двоих из семи осужденных, сбежавших из психоневрологического диспансера в Бурятии, задержали на выезде из села Новая Брянь, сообщает пресс-служба правительства региона.

Задержаны Александр Абрахимов и Жаргал Мухнаев, поиск остальных осужденных продолжается, полиция распространила ориентировки на них, отмечается в сообщении. За информацию о беглецах объявлено вознаграждение.

Все сбежавшие — мужчины в возрасте от 22 лет до 40 лет. Они осуждены по разным статьям, в том числе за кражу, вымогательство, умышленное уничтожение имущества и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Семь осужденных сбежали 21 августа из психоневрологического диспансера в селе Новая Брянь. Все они проходили принудительное лечение, при этом один сбежавший является инвалидом второй группы.

В связи с массовым побегом осужденных в Улан-Удэ и в четырех районах Бурятии ввели оперативный план «Сирена», предусматривающий задержание особо опасных преступников.

Еще по теме
Сбежавших из психдиспансера Бурятии преступников нашли за шесть часов
Девочка-подросток погибла в ДТП в Новосибирской области
Осужденные сбежали из психдиспансера в Бурятии
Вагон поезда сошел с рельсов в Красноярском крае
смотреть все
Бурятия #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Смертельное ДТП произошло в Забайкалье
Сбежавших из психдиспансера Бурятии преступников нашли за шесть часов
Девочка-подросток погибла в ДТП в Новосибирской области
Задержаны двое сбежавших из психдиспансера в Бурятии
Самое популярное
Загадочный объект на невероятной скорости пересек Млечный Путь
Вышла глобальная пошаговая стратегия Humankind
Внеземные цивилизации используют сферы Дайсона вокруг черных дыр
Блогер Валя Карнавал выпустила новую песню «Глупенькая девочка»
Обсуждение (0)
О самом главном
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
56
Падение Афганистана: боевики за сутки захватили власть
50
Путинской выплаты не хватило для сборов первоклассника
45
Китай потребовал права бесплатной ловли рыбы в российских морях
26
Лавров назвал главную ошибку Запада в Афганистане
25
Россия предложила судить сбежавшего президента Афганистана
Sibnet.Ru