Задержаны двое сбежавших из психдиспансера в Бурятии

Двоих из семи осужденных, сбежавших из психоневрологического диспансера в Бурятии, задержали на выезде из села Новая Брянь, сообщает пресс-служба правительства региона.

Задержаны Александр Абрахимов и Жаргал Мухнаев, поиск остальных осужденных продолжается, полиция распространила ориентировки на них, отмечается в сообщении. За информацию о беглецах объявлено вознаграждение.

Все сбежавшие — мужчины в возрасте от 22 лет до 40 лет. Они осуждены по разным статьям, в том числе за кражу, вымогательство, умышленное уничтожение имущества и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Семь осужденных сбежали 21 августа из психоневрологического диспансера в селе Новая Брянь. Все они проходили принудительное лечение, при этом один сбежавший является инвалидом второй группы.

В связи с массовым побегом осужденных в Улан-Удэ и в четырех районах Бурятии ввели оперативный план «Сирена», предусматривающий задержание особо опасных преступников.