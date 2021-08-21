Названы десять самых отвратительных блюд

Пользователи китайского портала WeChat выбрали десять самых отвратительных блюд, предлагаемых туристам в разных странах мира.

На десятом месте оказалось исландское традиционное блюдо хаукарль, которое представляет собой частично разложившееся вяленое мясо гренландской полярной акулы. Далее следует деликатес из Шотландии, готовящийся из бараньих потрохов.

Восьмое место досталось индонезийскому супу паники, который местные жители готовят из летучих мышей. Седьмую строчку занял экзотический фрукт дуриан, обладающий убийственным запахом.

Шестое место заняли жареные кузнечики, которые считаются традиционным блюдом в Уганде. На пятом месте сыр касу марцу из Италии, который готовят с добавлением личинок сырной мухи, при этом они остаются в блюде при подаче на стол.

На четвертом месте оказались тушеные голуби, которых готовят в некоторых провинциях Китая. На третьем — тайваньские пирожки из свиной крови, риса и арахисовой муки. Вторую строчку заняло так называемое змеиное вино из Вьетнама.

Наконец, на первом месте оказалось азиатское блюдо балют, которое представляет собой утиные яйца, которые выдерживаются до созревания в них зародыша, а затем готовятся. В результате через скорлупу в них можно рассмотреть крохотный скелет птенца.