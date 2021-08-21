Финальный сезон расширит вселенную «Ходячих мертвецов»

Финальный одиннадцатый сезон культовых «Ходячих мертвецов» выходит на экраны в воскресенье, 22 августа. В нем главные герои столкнутся с новыми врагами и встретят других выживших.

Финал разбили на три части по восемь эпизодов, его показ растянется на год. Последний сезон создатели уже окрестили «Ходячие мертвецы: трилогия последнего сезона». До финальной точки зрителям предстоит посмотреть 24 серии. Несколько дней назад оператор-постановщик шоу Дуэйн Манвиллер сообщил, что последний сезон «официально» находится на полпути к съемкам.

Содружество и Жнецы

Известно, что в первой части так называемой трилогии выжившие, среди которых Дэрил и Мэгги, сражаются с новой группой грозных врагов, известных как Жнецы.

Они и станут антагонистами новых эпизодов. Шоураннер сериала Анджела Канг рассказала изданию Comic Book, что это опытные бойцы, которые обучались еще задолго до начала апокалипсиса. Причем это не фермеры или учителя, научившиеся жестокости после конца света, они были такими задолго до его наступления. С такими людьми герои шоу еще не сталкивались. Видимо, даже Спасителям Нигана до них очень далеко.

«Каждый из них это крайне жестокий и опытный боец. Жнецы — вершина эволюции убийц и очень серьезный противник, с которым сложно справиться», — сказала Канг. Она добавила, что в группе главных героев будет предатель, на самом деле являющийся одним из Жнецов.

В другом месте Юджин и Юмико вместе с Иезекиилем и Принцессой первыми сталкиваются с продвинутым новым сообществом из комиксов: Содружеством. Это крупнейшая из известных на тот момент групп выживших, сумевшая наладить жизнь после конца света. В него входит около 50 тысяч человек, они сумели сохранить достаточно оборудования и боеприпасов.

Спящие зомби

За несколько дней до премьеры в социальных сетях опубликован отрывок из первого эпизода финального сезона, он длится более четырех минут.

Зрители впервые видят так называющих «спящих зомби», ранее они не встречались в проекте. Судя по ролику, зомби впадают в некое подобие летаргического сна, от которого просыпаются, реагируя на вкус человеческой крови. Комментаторы в социальных сетях сравнили их с вампирами, впадающими в спячку при отсутствии пропитания.

Ранее на виртуальном Comic-Con в Сан-Диего Канг пообещала вернуться к масштабным, массовым сценам, показывающим взаимодействие между множеством полюбившихся зрителям персонажей. Она добавила, что в новом сезоне появятся новые истории и новые персонажи. Кстати, известно, что в пятой серии появится Гас Морган, сын Джеффри Дина Моргана (Ниган), он сыграет одного из ходячих.

Что насчет лекарства?

Сериал заканчивается, и зрители, на протяжении многих лет наблюдающие за развитием героев и сюжета, хотят знать, будет ли в итоге найдено лекарство от зомби-вируса и назовут ли шоураннеры причину, приведшую к трагедии. Между прочим, вспышку инфекции некоторые выжившие во вселенной «Ходячих мертвецов» считают внеземной по происхождению.

Создатель вселенной ходячих Роберт Киркман закончил свой комикс после 193 выпусков, так и не ответив, что вызвало зомби-апокалипсис. В телешоу вирусолог Эдвин Дженнер безуспешно искал лекарство (эта сюжетная линия отклонялась от комиксов), шепча Рику Граймсу: «Все инфицированы». Юджин Портер много позже утверждал, что направлялся в Вашингтон, чтобы разработать лекарство, но это оказалось ложью.

Киркман исключил раскрытие происхождения или лекарства от вируса зомби на Comic-Con в Сан-Диего в 2017 году, заявив, что «это было сделано во многих других историях о зомби». Он добавил, что ответ разрушил бы всю мифологию.

«Я всегда думал, что одна из лучших вещей в этом шоу – это то, что оно не об ученых и не о людях, которые взяли бы на себя это как задачу, потому что я чувствую, что это несопоставимо… Попытка решить эту проблему сделала бы шоу скучным, так что определенно нет», – говорил он.

Через год, во время вопросов-ответов в Tumblr Киркаман подчеркивал, что происхождение ходоков The Walking Dead – это «сумасшедшая научно-фантастическая вещь, которая сделает историю еще более странной». Все, что вызвало первоначальную вспышку, не могло быть менее важным историй персонажей. Это было бы совершенно неуместно в истории, добавлял он.

Пока герои оригинального шоу пытаются выжить, в одном из спин-оффов шоу, «Ходячие мертвецы: Мир за пределами», биохимик и генетик доктор Лео Беннетт уезжает в поисках лекарства от чумы зомби для Гражданской Республики. Это еще одно развитое сообщество, в четыре раза крупнее Содружества. Также показано, что доктор Лайла Белшоу проводит эксперименты над зомбированными подопытными, по-видимому, ища лекарство.

Как бы то ни было, с завершением «Ходячих мертвецов», два спин-оффа шоу («Мир за пределами» и «Бойтесь ходячих мертвецов») будут продолжаться. Кроме того, начнется разработка еще одного ответвления шоу, посвященного Дэрилу и Кэрол и их приключениям. Не стоит забывать и о полнометражных фильмах о Рике Граймсе, которые также должны выйти на экраны.