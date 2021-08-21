Стартовали российские продажи смартфонов Huawei nova 8

Huawei объявила старт российских продаж производительного смартфона Huawei nova 8, оснащенного шестиядерным процессором Kirin 820E и графическим ускорителем Mali-G57.

Аппарат может похвастать OLED-экраном диагональю 6,57 дюйма с вырезом-каплей под камеру и частотой отклика сенсорного слоя 240 Гц. При этом частота обновления кадров у такого дисплея составляет 90 Гц.

За фотографии отвечает блок из четырех объективов, включающий 64-мегапиксельную камеру, а также ультраширокоугольную, макрокамеру и сенсор для создания эффекта размытия фона. Основной модуль поддерживает технологию группировки пикселей, повышающую качество снимков.

Фронтальная камера для селфи имеет режим ночной съемки Super Night Selfie 2.0, автоматически оптимизирующий качество кожи на портретных снимках, а также усиливающий детализацию фона и удаляющий лишние блики.

Для эффективного отведения тепла используется инновационная система охлаждения на основе графена. Батарея емкостью 3800 мАч поддерживает технологию быстрой зарядки, позволяющей полностью пополнить заряд за 35 минут.

Для управления смартфоном используется обновленный интерфейс EMUI 12. Стоимость Huawei nova 8 составит от 39 999 рублей, аппарат уже можно приобрести в фирменных магазинах китайского производителя.