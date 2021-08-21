Орбиту МКС подняли перед прибытием съемочной бригады

Орбиту Международной космической станции подняли на 1,2 километра в рамках подготовки к прибытию пилотируемого корабля «Союз МС-19», сообщается на сайте Роскосмоса. Последний раз орбита МКС корректировалась 24 июня.

Корректировку провели с помощью двигателей модуля «Звезда» в целях более эффективного использования топлива. По предварительным данным, после маневра средняя высота МКС составляет 420,91 километров над поверхностью Земли.

Коррекция орбиты станции планировалась на 19 августа, но была перенесена на резервную дату по просьбе американской стороны. Такая просьба поступила в связи с технической неготовностью американского сегмента.

Запуск корабля «Союз МС-19» запланирован на 5 октября. На нем на станцию должна прибыть съемочная группа фильма «Вызов» — режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд, а также космонавт Антон Шкаплеров, которые займутся съемками первого художественного фильма в космосе.