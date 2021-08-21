НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Орбиту МКС подняли перед прибытием съемочной бригады

Источник:
Sibnet.ru
411 2
Фото: © NASA

Орбиту Международной космической станции подняли на 1,2 километра в рамках подготовки к прибытию пилотируемого корабля «Союз МС-19», сообщается на сайте Роскосмоса. Последний раз орбита МКС корректировалась 24 июня.

Корректировку провели с помощью двигателей модуля «Звезда» в целях более эффективного использования топлива. По предварительным данным, после маневра средняя высота МКС составляет 420,91 километров над поверхностью Земли.

Коррекция орбиты станции планировалась на 19 августа, но была перенесена на резервную дату по просьбе американской стороны. Такая просьба поступила в связи с технической неготовностью американского сегмента.

Запуск корабля «Союз МС-19» запланирован на 5 октября. На нем на станцию должна прибыть съемочная группа фильма «Вызов» — режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд, а также космонавт Антон Шкаплеров, которые займутся съемками первого художественного фильма в космосе.

Тема: Человек и космос
Потенциально опасный астероид взял курс на Землю
Таинственный разрыв нашли в Млечном Пути
Внеземные цивилизации используют сферы Дайсона вокруг черных дыр
Загадочный объект на невероятной скорости пересек Млечный Путь
смотреть все
Технологии #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Осужденные сбежали из психдиспансера в Бурятии
Ящур подобрался к границе Забайкалья
Погоду на выходных в Забайкалье определит циклон
Похолодание придет в выходные в Новосибирск
Самое популярное
Китай потребовал права бесплатной ловли рыбы в российских морях
Загадочный объект на невероятной скорости пересек Млечный Путь
Вышла глобальная пошаговая стратегия Humankind
Внеземные цивилизации используют сферы Дайсона вокруг черных дыр
Обсуждение (2)
Картина дня
Меркель попросила Путина освободить Навального
Великобритания ввела санкции против сотрудников ФСБ
Орбиту МКС подняли перед прибытием съемочной бригады
Потенциально опасный астероид взял курс на Землю
О самом главном
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
56
Падение Афганистана: боевики за сутки захватили власть
50
Путинской выплаты не хватило для сборов первоклассника
45
Талибы посчитали войну в Афганистане законченной
44
Китай потребовал права бесплатной ловли рыбы в российских морях
26
Лавров назвал главную ошибку Запада в Афганистане
Sibnet.Ru