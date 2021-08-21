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Осужденные сбежали из психдиспансера в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Предварительно пять осужденных сбежали психоневрологического диспансера в Новой Бряни Бурятии, сообщил в субботу глава республики Алексей Цыденов.

«Предварительно сбежало пять человек, но пока информация уточняется. Местных жителей просим проявлять бдительность и следить за детьми», — написал он в Facebook.

Сбежавшие проходили в психдиспансере принудительное лечение. По информации СМИ, сбежавших было не пятеро, а семеро.

На место выдвинулись бойцы ОМОНа и СОБРа. Для координациии действий на место выехало руководство МВД.

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Бурятия #ЧП #Происшествия
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