Осужденные сбежали из психдиспансера в Бурятии

Предварительно пять осужденных сбежали психоневрологического диспансера в Новой Бряни Бурятии, сообщил в субботу глава республики Алексей Цыденов.

«Предварительно сбежало пять человек, но пока информация уточняется. Местных жителей просим проявлять бдительность и следить за детьми», — написал он в Facebook.

Сбежавшие проходили в психдиспансере принудительное лечение. По информации СМИ, сбежавших было не пятеро, а семеро.

На место выдвинулись бойцы ОМОНа и СОБРа. Для координациии действий на место выехало руководство МВД.