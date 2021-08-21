Новый тип сообщений появится в WhatsApp

Мессенджер WhatsApp получит новую функцию, у пользователей появится возможность использовать сообщения, которые будут самостоятельно удаляться через 90 дней.

Функция будет доступна наравне с опциями автоматического удаления текстов через 24 часа и семь дней, пишет портал WABetaInfo. Обновление под кодовым номером 2.21.17.16 будет доступно только пользователям платформы Android.

В настоящее время функция проходит тестирование, в котором принимают участие ограниченное число людей. Если испытания пройдут успешно, новый тип сообщений станет доступен для всех пользователей.

Сейчас исчезающие сообщения WhatsApp могут автоматически удаляться через сутки и неделю после отправки. Для отправки такого сообщения пользователю нужно выбрать нужное время «самоуничтожения».