НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Chebanov выпустил кавер на песню «Ночь» Андрея Губина

Источник:
Sibnet.ru
262 0
Фото: © chebanov, instagram.com/chebanov

Уроженец Барнаула, певец Иван Чебанов, прославившийся после участия в третьем сезоне «Голоса», выпустил кавер на песню Андрея Губина «Ночь».

Изначально песню «Ночь» Чебанов спел в ТикТоке под гитару. Затем музыкант решил записать кавер в студии. Песню моментально настиг успех — в первый же день она попала в топ-10 самых прослушиваемых композиций на музыкальных платформах.

Кроме этого, с песней связана интересная история. Когда музыкант участвовал в дуэтах ТикТока и пел под гитару «Ночь», к нему присоединился футболист Артем Дзюба. Чебанов этому очень удивился, а Дзюба просто подпевал музыканту.

Песня «Ночь» Андрея Губина вышла в первом студийном альбоме певца «Мальчик-бродяга» в 1995 году.

Иван Чебанов родился в Барнауле, он занимается музыкой с детства и принимал участие во множетсве музыкальных конкурсов и телешоу. Среди самых известных проектов — «Голос» и «Х-Фактор. Главная сцена».

Еще по теме
Нападающий «Сибири» Ник Шор показал любимые песни
Полина Гагарина подвела итоги семейной жизни в  новой песне «Вчера»
Моргенштерн посмеялся над зачитавшим его песню красноярским депутатом
Победившая на Евровидении-2021 группа перепела хит Билли Айлиш
смотреть все
Культгид #Музыка
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Ящур подобрался к границе Забайкалья
Погоду на выходных в Забайкалье определит циклон
Похолодание придет в выходные в Новосибирск
Разрисовывающие скалы туристы окончательно взбесили жителей Алтая
Самое популярное
Китай потребовал права бесплатной ловли рыбы в российских морях
Загадочный объект на невероятной скорости пересек Млечный Путь
Вышла глобальная пошаговая стратегия Humankind
Внеземные цивилизации используют сферы Дайсона вокруг черных дыр
Обсуждение (0)
О самом главном
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Самое обсуждаемое
56
Падение Афганистана: боевики за сутки захватили власть
44
Китай потребовал права бесплатной ловли рыбы в российских морях
39
Путинской выплаты не хватило для сборов первоклассника
26
Лавров назвал главную ошибку Запада в Афганистане
25
Россия предложила судить сбежавшего президента Афганистана
Sibnet.Ru