Chebanov выпустил кавер на песню «Ночь» Андрея Губина

Уроженец Барнаула, певец Иван Чебанов, прославившийся после участия в третьем сезоне «Голоса», выпустил кавер на песню Андрея Губина «Ночь».

Изначально песню «Ночь» Чебанов спел в ТикТоке под гитару. Затем музыкант решил записать кавер в студии. Песню моментально настиг успех — в первый же день она попала в топ-10 самых прослушиваемых композиций на музыкальных платформах.

Кроме этого, с песней связана интересная история. Когда музыкант участвовал в дуэтах ТикТока и пел под гитару «Ночь», к нему присоединился футболист Артем Дзюба. Чебанов этому очень удивился, а Дзюба просто подпевал музыканту.

Песня «Ночь» Андрея Губина вышла в первом студийном альбоме певца «Мальчик-бродяга» в 1995 году.

Иван Чебанов родился в Барнауле, он занимается музыкой с детства и принимал участие во множетсве музыкальных конкурсов и телешоу. Среди самых известных проектов — «Голос» и «Х-Фактор. Главная сцена».