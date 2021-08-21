Меркель попросила Путина освободить Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель на итоговой пресс-конференции после переговоров с президентом Владимиром Путиным назвала приговор Алексею Навальному «неприемлемым» и заявила, что его нужно освободить.
Путин в ответ традиционно не стал называть фамилию Навального, а заявил, что «фигурант» осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальные правонарушения против иностранных партнеров.
Российский лидер также подчеркнул, что никому не следует прикрываться политической деятельностью при нарушении закона, а борьбой с коррупцией должны заниматься только «кристально честные люди».
Меркель 20 августа в последний раз посетила Кремль в должности канцлера ФРГ. Главными темами переговоров стали ситуация в Афганистане и Ливии, двусторонние отношения Берлина и Москвы, а также состояние гражданского общества в России.
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