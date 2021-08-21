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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Меркель попросила Путина освободить Навального

Источник:
РИА Новости
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Канцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель
Фото: © пресс-служба президента РФ

Канцлер Германии Ангела Меркель на итоговой пресс-конференции после переговоров с президентом Владимиром Путиным назвала приговор Алексею Навальному «неприемлемым» и заявила, что его нужно освободить.

Путин в ответ традиционно не стал называть фамилию Навального, а заявил, что «фигурант» осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальные правонарушения против иностранных партнеров.

Российский лидер также подчеркнул, что никому не следует прикрываться политической деятельностью при нарушении закона, а борьбой с коррупцией должны заниматься только «кристально честные люди».

Меркель 20 августа в последний раз посетила Кремль в должности канцлера ФРГ. Главными темами переговоров стали ситуация в Афганистане и Ливии, двусторонние отношения Берлина и Москвы, а также состояние гражданского общества в России.

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Политика #Мир
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