Таинственный разрыв нашли в Млечном Пути

Астрономы обнаружили в Рукаве Стрельца, одной из спиральных ветвей Млечного Пути, странную тонкую структуру, почти перпендикулярно рассекающую спираль, сообщается на сайте NASA.

Разрыв состоит из скопления молодых звезд, его протяженность составляет порядка 3 тысяч световых лет. По земным меркам это невероятное расстояние, так как один световой год равен 9 460 730 472 581 километрам.

Ученые обратили внимание, что звезды в разрыве движутся с одинаковой скоростью и в одном направлении друг с другом. По всей видимости, они образовались в одно и тоже время и находятся под воздействием одних и тех же гравитационных сил.

Природа таинственного разрыва пока остается для исследователей загадкой — на сегодня ясно только то, что некая могущественная сила вытянула эту структуру в прямую линию, пересекающую звездный рукав. Для разгадки астрономы намерены собрать дополнительные сведения.