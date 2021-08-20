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Таинственный разрыв нашли в Млечном Пути

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Астрономы обнаружили в Рукаве Стрельца, одной из спиральных ветвей Млечного Пути, странную тонкую структуру, почти перпендикулярно рассекающую спираль, сообщается на сайте NASA.

Разрыв состоит из скопления молодых звезд, его протяженность составляет порядка 3 тысяч световых лет. По земным меркам это невероятное расстояние, так как один световой год равен 9 460 730 472 581 километрам.

Ученые обратили внимание, что звезды в разрыве движутся с одинаковой скоростью и в одном направлении друг с другом. По всей видимости, они образовались в одно и тоже время и находятся под воздействием одних и тех же гравитационных сил.

Природа таинственного разрыва пока остается для исследователей загадкой — на сегодня ясно только то, что некая могущественная сила вытянула эту структуру в прямую линию, пересекающую звездный рукав. Для разгадки астрономы намерены собрать дополнительные сведения.

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