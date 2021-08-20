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Талибы заблокировали аэропорт Кабула

Источник:
al-Arabiya
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Фото: Carl Montgomery / CC BY 2.0

Бойцы запрещенной в России террористической организации «Талибан» не позволяют афганским гражданам попасть в аэропорт Кабула.

В последние дни эвакуация иностранных сотрудников, в том числе дипломатов, а также работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и НАТО.

Посольство США в Афганистане не может предоставить безопасный проезд для своих граждан до кабульского аэропорта, говорится в сообщении, опубликованном на сайте американской дипломатической миссии.

При этом президент США Джо Байден надеется, что американские военные смогут завершить эвакуацию граждан Соединенных Штатов из Афганистана к 31 августа, как и планировалось изначально.

Талибы 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны, после чего официальный представитель «Талибана» заявил, что в ближайшее время начнется передача власти.

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Политика #Мир
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