Великобритания ввела санкции против сотрудников ФСБ

Великобритания ввела санкции в отношении семи сотрудников Федеральной службы безопасности. Их посчитали причастными к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального и бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Документ опубликован на официальном сайте британского правительства. Ограничительные меры включают заморозку банковских счетов и запрет на въезд в Великобританию. Так, в черный список попали:

начальник Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ РФ Алексей Седов,

директор Института криминалистики ФСБ РФ Кирилл Васильев,

сотрудник Института криминалистики ФСБ РФ Станислав Макшаков,

начальник Центра специальной техники ФСБ Владимир Богданов,

сотрудник ФСБ Алексей Александров,

сотрудник ФСБ Иван Спиридонов,

сотрудник ФСБ Владимир Паняев.

Это второй пакет британских санкций из-за инцидента с Алексеем Навальным. В октябре прошлого года под ограничения попали первый заместитель главы президентской администрации Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников и два заместителя министра обороны.

20 августа 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, его госпитализировали в Омске. Позднее Организация по запрещению химического оружия пришла к выводу, что его отравили ядом из группы «Новичок». МИД России считает отравление оппозиционера спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России.