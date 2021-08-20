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Великобритания ввела санкции против сотрудников ФСБ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: scoobyk9 / Public Domain Mark

Великобритания ввела санкции в отношении семи сотрудников Федеральной службы безопасности. Их посчитали причастными к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального и бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Документ опубликован на официальном сайте британского правительства. Ограничительные меры включают заморозку банковских счетов и запрет на въезд в Великобританию. Так, в черный список попали:

  • начальник Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ РФ Алексей Седов,
  • директор Института криминалистики ФСБ РФ Кирилл Васильев,
  • сотрудник Института криминалистики ФСБ РФ Станислав Макшаков,
  • начальник Центра специальной техники ФСБ Владимир Богданов,
  • сотрудник ФСБ Алексей Александров,
  • сотрудник ФСБ Иван Спиридонов,
  • сотрудник ФСБ Владимир Паняев.

Это второй пакет британских санкций из-за инцидента с Алексеем Навальным. В октябре прошлого года под ограничения попали первый заместитель главы президентской администрации Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников и два заместителя министра обороны.

20 августа 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, его госпитализировали в Омске. Позднее Организация по запрещению химического оружия пришла к выводу, что его отравили ядом из группы «Новичок». МИД России считает отравление оппозиционера спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России.

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