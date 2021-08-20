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Меркель нанесла Путину прощальный визит

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Канцлер Германии Ангела Меркель прилетела в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, это прощальный визит, он станет для нее последним в качестве федерального канцлера.

«Да, это мой прощальный визит, я этому очень рада. Как правильно было сказано, не только прощальный, но и рабочий визит, у нас есть о чем поговорить», — цитирует канцлера Германии сайт Кремля.

Встреча Путина и Меркель проходит в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца в закрытом формате. Кроме Путина, с российской стороны в переговорах принимает участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Меркель на открытой части встречи отметила, что хочет обсудить с российским коллегой ситуацию в Афганистане, Ливии, двусторонние отношения Берлина и Москвы, а также состояние гражданского общества в России.

По ее словам, Германия планирует продолжать поддерживать контакты с Россией, несмотря на разногласия. Путин в свою очередь отметил, что Германия остается одним из основных партнеров России в Европе и мире.

В предыдущий раз Владимир Путин и Ангела Меркель встречались в очном формате 19 января 2020 года в Берлине на международной конференции по Ливии. Для немецкого канцлера визит в Москву стал двадцатым по счету.

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Политика #Мир #Россия
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